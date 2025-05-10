"Раділи б, якби виграли. Нічийна гра, а для нас це означає, що якщо переможемо у двох наступних матчах, можемо посісти четверте місце. Залежить ще від результату Карпат. Ми ще в перегонах.

Втрачені шанси Полісся у відеоогляді матчу з Динамо

Перший тайм був більш яскравим з нашого боку. Багато різноманітних атак, навіть при довгих передачах було багато підбирань, що допомагало створювати моменти. Мабуть, наша гра порадувала вболівальників. Намацали свою гру, бо після Олександрії були дуже всі засмучені. Будемо тримати позитивний настрій і намагатимемося виграти два наступні матчі", – сказав Бабенко для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Полісся посідає четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, в доробку житомирян 44 очки після 28-ми турів чемпіонату.

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