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"Намагаються оштрафувати за те, що говорить правду": Левченко підтримав голкіпера російського клубу

30 квітня 12:49 640 Читать на русском
"Намагаються оштрафувати за те, що говорить правду": Левченко підтримав голкіпера російського клубу
Євген Фролов / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував рішення клубу Крилья Совєтов оштрафувати свого воротаря Євгена Фролова після критичного інтерв'ю про політику Росії.

"Євген Фролов – воротар клубу Крилья Совєтов – у своєму інтерв'ю сказав все абсолютно правильно. Тепер його намагаються оштрафувати за те, що він говорить правду.

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Де футбольна громадськість, партнери по команді, друзі? Євген – моя повага", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 32-річний голкіпер напередодні дав інтерв'ю, яке наробило багато галасу – Фролов розкритикував політику президента сусідньої країни Володимира Путіна і російську владу загалом. Як наслідок, його клуб вирішив оштрафувати свого гравця, а екс-боксер, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв, запропонував футболісту емігрувати з країни.

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Теги
Світ Крилья Совєтов Крилья Совєтов Євген Фролов Євген Фролов Євген Левченко
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