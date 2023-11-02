Головний тренер Арсенала Мікель Артета взяв провину на себе після поразки від Вест Хема (1:3) в Кубку англійської ліги.

"Ми були недостатньо хороші, не боролися досить завзято. Я намагався попередити їх (гравців) протягом 48 годин, що нас чекає і наскільки це буде важливо.

Помилка Зінченка у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 3:1

Загалом ми були навіть близькі до найкращого рівня. Це футбол, кожен матч є унікальним. Те, що сталося кілька днів тому (5:0 у грі з Шеффілда – прим.), вже забуто. Ми недостатньо активно загрожували супернику.

Я хотів набагато більшого від своєї команди. Багато чого потрібно покращити. Після сьогоднішньої гри нам потрібно зрозуміти, як цю поразку використати для перемоги над Ньюкаслом. Ми маємо відчути цей біль", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал вилетів з Кубка англійської ліги, програвши Вест Хему (1:3). В 11 турі АПЛ підопічні Артети зіграють проти Ньюкасла в суботу, 4 листопада. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

Арсенал вилетів з Кубка ліги, зазнавши нищівної поразки від Вест Хема – Зінченко помилився в одному з голів