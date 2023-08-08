"Я сподіваюся, ми наберемо гарну форму через матчі у чемпіонаті України. Намагатимемося продемонструвати хороший футбол у єврокубках.

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Якщо говорити про навчально-тренувальний процес, то зараз заняття важкі у фізичному плані. Ми маємо повну довіру до нового головного тренера. Ми намагаємось все виконувати, що від нас вимагається", – сказав Батагов в інтерв'ю виданню Sport Arena.

Нагадаємо, цього літа луганський клуб змінив тренера. Наступником Патріка ван Леувена, який очолив Шахтар, став сербський фахівець Ненад Лалатовіч. У новому сезоні УПЛ Зоря стартувала катастрофічно, зазнавши двох поразок на старті нової кампанії. Підопічні Лалатовіча програли Руху (1:2) та Кривбасу (1:3).

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