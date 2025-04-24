"Чи були у мене контакти з російськими військовими, коли вони окупували Нову Каховку? Так, були. Перший раз – коли мене викликали на Каховську ГЕС. Це було якраз після того, як неподалік розстріляли авто, загинула родина: дідусь, бабуся, невістка і двоє маленьких дітей. Водій не зупинився на блокпосту, по машині окупанти відкрили вогонь. БТР його зіштовхнув із дороги. Згодом швидка забрала тіла – п’ятеро загиблих.

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Другий випадок був 26 лютого, коли до мене в кабінет прийшов військовий із представником окупаційної влади. Сказали, що я маю тут сидіти, а вони спостерігатимуть. Я відмовився співпрацювати. 15 квітня мене знову викликали – намагалися змусити дати інтерв’ю для російських каналів. Я відмовився, навіть якщо мені це буде коштувати життя. Мені тоді було 65 років. Той, хто намагався тиснути, зрештою назвав мене «сміливим дядьком» і відпустив.

Окремо намагалися змусити організувати футбольний матч і виступити 9 травня – я сказав, що на це не піду. Тиску після цього більше не було", – цитує Вгору Коваленка.

Раніше адміністратор херсонського Кристала Микола Комаренко розповідав про цю подію детальніше. "Для імітації мирного життя дев'ятого травня окупанти провели у Новій Каховці футбольний турнір. Одна з команд вийшла на поле у ​​формі місцевої Енергії – мабуть, щоб отримати підтримку місцевого населення. Тоді я й подумав: "Ні, хлопці, навіть якщо у нас у Херсоні такі "організатори" знайдуться, у формі мого рідного Кристала ви не зіграєте". Це було принциповим питанням, адже ця ганьба назавжди залишилася б в історії клубу. А я не дозволю рашистам ганьбити наші кольори. Матеріальної цінності ця форма не має, наш клуб завжди був, м'яко кажучи, небагатим. Але як символ вона має велике значення для відданих уболівальників. Тому було важливо, щоб окупанти не зіграли у футболках клубних кольорів та з клубною емблемою", – зазначав Комаренко.

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