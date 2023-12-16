"Я дуже задоволений. Виступ був хорошим. Була гарна гра проти команди, яка грає агресивно з низьким блоком.

Без фіаско Мудрика, зате з диким промахом іншого форварда Челсі – відео голів та огляд матчу проти Шеффілд Юнайтед

У другому таймі ми змінили позиції Палмера і Рахіма Стерлінга, ми намагалися поставити Палмера і Мудрика на кращу позицію перед воротами.

Я впевнений, навіть коли ми програємо. Я дійсно вірю в гравців і клуб. Тепер справа за тим, щоб використати це в наступному змаганні у чвертьфіналі Кубка ліги.

Палмер? Для мене він – плеймейкер, гравець, який може зв'язати команду. Він також здатний забивати голи та віддавати гольові передачі. Внесок Коула Палмера з першого дня був величезним.

Ми не хотіли ризикувати з Нкунку і дали йому більше часу на відновлення" – цитує наставника "синіх" BBC.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик вийшов в стартовому складі на матч проти Шеффілд Юнайтед, але результативними діями не відзначився.

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