"Ми змогли вирвати перемогу, хороше відчуття. Нам довелося докласти зусиль і терпіння, хоча ще раніше ми могли забити 2-3 м'ячі. Ельче – це команда, яка дуже добре захищається, кожен повертається назад і відпрацьовує. Вони фізично сильні, і це нам створило чимало проблем. Завжди потрібно шукати рішення проти команд з таким глибоким захистом.

Драматична кінцівка з дублем Бензема у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:1

Пенальті на Рамосі? Не хочу звертати на це увагу. Суддя робить свою справу, а ми намагаємося робити свою, ось і все. Я дивився цей момент – нам здається, що щось було, але арбітр вирішив по-іншому", – цитує Зідана AS.

Додамо, що Реал має одне з найгірших співвідношень пенальті серед усіх команд Прімери. У поточному розіграші мадридці били з "позначки" лише двічі, натомість у їхні ворота призначили аж 9 одинадцятиметрових.

Реал оформив ефектний камбек проти Ельче та піднявся на другу сходинку Ла Ліги – Бензема дублем врятував "вершкових"