Леон Ґорецка не вважає, що футбол можна відокремлювати від інших сфер життя.

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини – Леон Ґорецка – дав велике інтерв'ю журналу GQ. Окрім опису своїх тренувань і дієти, футболіст гостро відреагував на проведення чемпіонату світу в такій країні, як Катар.

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"Навіть якщо Чемпіонат світу розпочнеться лише взимку, він уже всюдисущий. І в спортивному плані, і особливо в політичному. З часу, як Катар отримав цей турнір, постійно обговорюється питання щодо порушення прав людини у цій країні – і це справедливо. Нам здається абсурдним те, що ще кілька років тому дотримання прав людини не було критерієм вибору місця проведення чемпіонату світу", – заявив Ґорецка.

Думка футболіста Баварії не унікальна. Згідно з опитуванням британської компанії YouGov, 48% жителів Німеччини виступають проти виступу збірної на ЧС-2022 у Катарі через порушення прав людини. У Нідерландах проти поїздки на Мундіаль виступає дві третини населення.

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