"Нам залишається не фінішувати з нулем очок": тренер Гента – про фактичний виліт Яремчука й компанії з Ліги Європи
Наставник Гента Вім Де Декер прокоментував поразку від Црвени Звезди (0:2), яка поставила хрест на надіях про плей-офф Ліги Європи.
"Я дуже задоволений ставленням своїх гравців. Звичайно, я також розчарований, адже ми заслуговували більшого.
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Єдине, чого нам не вистачило у цьому поєдинку, – це точності і впевненості перед воротами. Тепер нам потрібно зосередитися на інших змаганнях, а в Лізі Європи нам залишається не фінішувати з нулем очок", – цитує Де Декера офіційний сайт УЄФА.
Додамо, що з українського тріо проти Црвени Звезди грав лише Роман Безус. Гент зазнав четвертої поразки поспіль і втратив усі шанси на плей-офф Ліги Європи.
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