"Нам забракло часу": Слот пояснив "посуху" Салаха – Мо не забив у четвертому матчі поспіль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував гостьову поразку своєї команди від Фулхема в матчі 31-го туру АПЛ (2:3).
"Нечасто ми пропускаємо три голи, тим паче в одній грі протягом 15 хвилин. Могли цьому запобігти. Ми забили хороший гол, але, в іншому, гра в другому таймі була набагато більш характерною для нас.
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Пропустити три голи – це не в стилі Ліверпуля. Ми створювали момент за моментом ближче до кінця гри. У підсумку нам не вистачило часу, щоб виправити три помилки, яких ми припустилися в першому таймі.
Салах не забив у четвертому матчі поспіль? Можливо, він має сприймати це як комплімент те, що люди говорять про це, тому що його показники були ненормальними, коли він забивав", – цитує Слота ВВС.
Незважаючи на поразку, Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ з великим відривом.
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