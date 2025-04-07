"Нечасто ми пропускаємо три голи, тим паче в одній грі протягом 15 хвилин. Могли цьому запобігти. Ми забили хороший гол, але, в іншому, гра в другому таймі була набагато більш характерною для нас.

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Пропустити три голи – це не в стилі Ліверпуля. Ми створювали момент за моментом ближче до кінця гри. У підсумку нам не вистачило часу, щоб виправити три помилки, яких ми припустилися в першому таймі.

Салах не забив у четвертому матчі поспіль? Можливо, він має сприймати це як комплімент те, що люди говорять про це, тому що його показники були ненормальними, коли він забивав", – цитує Слота ВВС.

Незважаючи на поразку, Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ з великим відривом.

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