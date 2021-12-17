"Кожен хоче показати себе в Юнацькій лізі УЄФА і пройти якнайдалі. А в чемпіонаті України недоналаштовуємся. Думаємо, що вийдемо і обіграємо всіх на одній нозі. А так не виходить. Треба працювати.

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Звичайно, нам за це пхають", – зізнався Волошин для Youtube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, Динамо U-19 потрапили до стикового матчу Юнацької ліги УЄФА 2021/22, де кияни боротимуться з однолітками з Депортіво за вихід в 1/8 фіналу турніру.

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