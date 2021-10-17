"Нам його не вистачає": лідер Десни не зіграв проти Миная через коронавірус
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підсумував нічию в матчі 11-го туру УПЛ проти Миная (0:0).
"Ми можемо бути задоволеними тільки перемогами. Гра була складною, обидві команди могли забивати. Ми давно на нуль не грали, і це позитив, що не пропустили. Складно було передбачити, як буде грати Минай з новим тренером.
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Нам не вистачало якісної гри в атаці, багато помилок в передачах. І від тих футболістів, хто відповідає за якість в атаці. Андрій Тотовицький? Тест позитивний на ковід, тому найближчі ігри пропускає. Це найбільш креативний гравець в команді, нам його не вистачає", – сказав Рябоконь у ефірі ТК Футбол.
До слова, після 11 зіграних матчів Десна набрала 17 очок та розташувалася на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ.
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