"Ми можемо бути задоволеними тільки перемогами. Гра була складною, обидві команди могли забивати. Ми давно на нуль не грали, і це позитив, що не пропустили. Складно було передбачити, як буде грати Минай з новим тренером.

Епічний промах Селезньова у відеоогляді матчу Минай – Десна

Нам не вистачало якісної гри в атаці, багато помилок в передачах. І від тих футболістів, хто відповідає за якість в атаці. Андрій Тотовицький? Тест позитивний на ковід, тому найближчі ігри пропускає. Це найбільш креативний гравець в команді, нам його не вистачає", – сказав Рябоконь у ефірі ТК Футбол.

До слова, після 11 зіграних матчів Десна набрала 17 очок та розташувалася на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ.

Минай в першому матчі нового тренера розписав нічию з Десною – ненудні нулі в Ужгороді