"Дуже важка гра була. Ви бачили, що ми три матчі поспіль пропускаємо на 90 плюс хвилині. Не знаю, що з цим робити.

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Сподіваємося, що ці матчі вже закінчилися і буде тільки позитивний результат для нас.

Нам вже нікуди втрачати очки. Хоч це і товариський матч, але хотіли перемогти і здобути три очки, закінчити серію нічийних результатів", – сказав Тимчик у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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