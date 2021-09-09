"Нам вже нікуди втрачати очки": Тимчик – про "прокляття останніх хвилин" збірної України
Захисник "сино-жовтих" Олександр Тимчик, якому вдалось відзначитись результативною передачею у матчі з чехами (1:1), прокоментував чергову нічию українців.
"Дуже важка гра була. Ви бачили, що ми три матчі поспіль пропускаємо на 90 плюс хвилині. Не знаю, що з цим робити.
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Сподіваємося, що ці матчі вже закінчилися і буде тільки позитивний результат для нас.
Нам вже нікуди втрачати очки. Хоч це і товариський матч, але хотіли перемогти і здобути три очки, закінчити серію нічийних результатів", – сказав Тимчик у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.
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