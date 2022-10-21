"На такому рівні, як фінальна частина чемпіонату Європи, слабких суперників немає, тому група у нас нормальна, можна грати.

Євро-2023: Ротань склав чітку характеристику кожного суперника збірної України U-21

Потрібно готуватися, працювати та намагатися вийти до чвертьфіналу, у цьому немає нічого неможливого. Ми вже бачили деякі матчі наших майбутніх суперників, усе в наших руках", – сказав Таловєров у коментарі прес-службі УАФ.

"На Євро нам випали дуже сильні збірні, проте у нас є шанси на вихід із групи. Потрібно показувати свій футбол, який ми не раз демонстрували у відбірному турнірі, і досягати результату. Важливо підійти до чемпіонату Європи в оптимальній формі", – додав Вівчаренко.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування молодіжна збірна України потрапила у групу B, де її суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи