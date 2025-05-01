"Нам вдалося переконати надзвичайно талановитого та затребуваного гравця приєднатися до нашої команди. Ми дуже раді, що він обрав Нюрнберг і хоче продовжити свій розвиток саме з нами.

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Він вирізняється своєю технікою, вмінням грати головою та потужним завершенням атак. Разом з Мірославом Клозе та всією тренерською командою він працюватиме над тим, щоб ще більше вдосконалити свій профіль та закріпитися на професійній арені", – цитує Хаціалексіу офіційний сайт Нюрнберга.

Нагадаємо, Артем Степанов на правах оренди перейшов до німецького Нюрнберга. 17-річний українець приєднається до нової команди влітку. Наразі Нюрнберг посідає 10-те місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.

До слова, у поточному сезоні Степанов провів 27 матчів за юнацьку команду Байєра, забив 22 голи та віддав 3 результативні передачі. Також в його доробку 2 поєдинки за першу команду "фармацевтів".

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