"Нам вдалося переконати надзвичайно талановитого гравця": спортдир Нюрнберга назвав сильні якості Степанова
Спортивний директор Нюрнберга Йоті Хаціалексіу прокоментував оренду українського форварда Байєра Артема Степанова.
"Нам вдалося переконати надзвичайно талановитого та затребуваного гравця приєднатися до нашої команди. Ми дуже раді, що він обрав Нюрнберг і хоче продовжити свій розвиток саме з нами.
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Він вирізняється своєю технікою, вмінням грати головою та потужним завершенням атак. Разом з Мірославом Клозе та всією тренерською командою він працюватиме над тим, щоб ще більше вдосконалити свій профіль та закріпитися на професійній арені", – цитує Хаціалексіу офіційний сайт Нюрнберга.
Нагадаємо, Артем Степанов на правах оренди перейшов до німецького Нюрнберга. 17-річний українець приєднається до нової команди влітку. Наразі Нюрнберг посідає 10-те місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.
До слова, у поточному сезоні Степанов провів 27 матчів за юнацьку команду Байєра, забив 22 голи та віддав 3 результативні передачі. Також в його доробку 2 поєдинки за першу команду "фармацевтів".
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