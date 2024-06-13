"Якщо зараз говорити, яка стратегія правильна, я думаю, це залежатиме від того, як змусить грати суперник. Можливо, нам доведеться зайняти оборонну позицію та застосувати контратаки.

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Ми могли б зробити ставку на швидких гравців та здивувати у контратаках, я не думаю, що це погана стратегія. Поки ми маємо можливість тримати м'яч і володіти ним, будувати атаки, чому б і ні? Думаю, в Україні є футболісти, які, крім своїх клубів, продемонстрували себе і провели відмінні сезони. Йдеться про Довбика, Циганкова, Мудрика, у якого за спиною є двигун. Він – той, хто спускає вітрила та дуже добре біжить, це гравець, якого продали за певну суму, а не продали просто так.

Вони найбільш відомі, але є й інші гравці, які грають у Динамо, Шахтарі. Ще Зінченка я забув. Нам треба боятися, але не в тому сенсі, що ми програли заздалегідь, нам потрібно ставитися до них так, як належне, і намагатися отримати від цієї гри максимум користі. Навіть якщо Україна має дуже хорошу команду, вона не є апріорі переможцем, як Бельгія. Це може бути корисним для нас", – цитує Раца Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, що перший матч України на Євро-2024 відбудеться 17 червня якраз проти збірної Румунії.

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