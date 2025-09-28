"Емоції? Ми дуже щасливі. Раді перемозі, вона була важкою. Тут немає легких команд. Гадаю, ми заслужили цю перемогу.

Південна Корея U-20 – Україна U-20 – 1:2 – відео голів переможного матчу команди Михайленка на ЧС-2025

Перший тайм був дуже хороший, у другому вже на нас тиснули, але моменти створювали після стандартів. Треба розібрати ті помилки, яких припускалися, але зараз головне завдання відновити гравців, бо у другому таймі було нелегко

Чому змінилася гра у другому таймі? Корейці додали в інтенсивності, вони тут вже близько 20 днів, дуже гарно підготовлені. Плюс заміни зробили, почали тиснути. Але річ у тому, що забили вони нам після стандарту – не так вже й багато моментів мали.

Наприкінці матчу це були вже емоції, а всі моменти були після стандартів. Нам було важко, не вистачало швидкості, друга половина другого тайму – ми вже грали на утримання рахунку. Нам точно не вистачало швидких атак або контролю м'яча – для цього треба багато рухатися", – цитує Михайленка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Україна стартувала на ЧС-2025 U-20 з перемоги над Південною Кореєю (2:1).

