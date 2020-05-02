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"Нам сказали припинити розмови про це": український легіонер – про чемпіонат Білорусі в умовах пандемії

2 травня 18:04 338 Читать на русском
"Нам сказали припинити розмови про це": український легіонер – про чемпіонат Білорусі в умовах пандемії
Олег Карамушка / Фото з відкритих джерел

Український захисник Вітебська Олег Карамушка розповів ситуацію з коронавірусом у білоруській першості.

"Спочатку були розмови про припинення чемпіонату Білорусі, але потім вони вщухли. Тренери сказали нам припинити обговорювати цю тему в роздягальні, щоб повністю зосередитися на футболі. Але в той же час наставники просять дотримуватися запобіжних заходів – в роздягальні частіше дезінфікуємо руки, також домовилися, що поки обійдемося без рукостискань.

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Після тренувань більшу частину часу ми проводимо вдома, майже нікуди не виходимо. Якщо в супермаркет за продуктами, то в масці. Деякі кафе і магазини, самостійно, без вказівок влади, обмежили час своєї роботи до сьомої вечора", – зазначив Карамушка у коментарі виданню Metaratings.by.

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною, де чемпіонат не просто не зупинили, але й проводять матчі за участю глядачів.

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Теги
коронавірус Світ Білорусь Українці за кордоном Легіонерський хліб Вітебськ Вітебськ Олег Карамушка Олег Карамушка
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