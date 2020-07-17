"Нам що, стріляти один в одного як у 90-ті?": Макаров закликав мінімізувати кількість помилок у матчах Першої ліги

Президент ПФЛ Сергій Макаров звернувся до усіх причетних до проведення останніх шести турів Першої ліги.

"До кінця нашої Першої ліги залишилося зіграти ще шість турів, але ситуація вже занадто загострилася. Маємо зараз як ніколи об’єднатися. Хочу окремо сказати про арбітраж. Як приклад візьмемо матч, на якому я був присутній особисто. Матч у Петровому між Інгульцем і Прикарпаттям. Цю гру завдяки прямій телетрансляції бачила вся країна.

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Футбол був хорошої якості, обидві команди проявили себе з найкращого боку, фантастичну гру видав воротар Прикарпаття Остап Вульчин. На жаль, арбітр відверто не впорався з грою. Важливо, що при цьому йому вистачило мужності визнати свої помилки після перегляду повторів трансляції. У зв’язку з цим, хотів би звернутися до керівництва Комітету арбітрів.

Шановні колеги! Я не можу на вас впливати. Я не тисну на вас, я прошу: будь ласка, зробіть максимум, щоб знизити кількість помилок у турах, які залишилися. Зараз кожен матч є надзвичайно важливим і ціна помилки неймовірно висока. Я добре розумію, що у вас є своє бачення, ви незалежний орган. Проте, будь ласка, використовуйте найкращих арбітрів на даний момент. Прошу вас залучити арбітрів, які проводять матчі Прем'єр-ліги, адже зараз не час для експериментів – необхідно забезпечити якісний арбітраж. ФІФА дозволила використання VAR в Першій лізі. Будь ласка, максимально використовуйте систему у тих матчах, де це можливо. Це дуже важливо для того, щоб запобігти подібним скандалам, пов’язаним з арбітражем.

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Дуже багато останнім часом говорять про те, що клуби працюють з арбітрами, стимулюють інші клуби. На клуби виходять, на арбітрів виходять. Тиснуть, погрожують і так далі. Апофеозом всього став випадок у Волочиську, де просто побили арбітра. Люди, колеги, друзі, що ви робите?! Нам залишається лише почати стріляти один в одного, щоб це все було схоже на 90-ті роки?!

Давайте повернемося до цивілізованого вирішення питань, зупинимося і отямимося. Інакше ми не дограємо чемпіонат, якщо все це продовжуватиметься. Тому, будь ласка, хочу звернутися до громадськості, до журналістів, і, звісно, до представників та керівників клубів Першої ліги. Допоможіть нам, будь ласка. Ми самі не впораємося з цією ситуацією. Ваші дзвінки зі скаргами, що вас вбивають, заносять, підносять, виносять, стимулюють – не працюють. Допоможіть нам впоратися з цим, напишіть про все, що вам відомо, офіційно. Дайте письмову позицію, продемонструйте факти, будьте готові все це підтвердити на засіданнях Комітету з етики та чесної гри УАФ або КДК УАФ.

Окремо звертаюсь до колег з КДК і Комітету з етики та чесної гри. Я не можу на вас впливати. Я не тисну на вас, я прошу: розслідуйте ці справи. У першу чергу вивчіть матеріали стосовно інциденту у Волочиську, які ми вам надамо. Прийміть виважене, об’єктивне, незаангажоване рішення. У іншому випадку ми ризикуємо просто не дограти Першу лігу. Розумію, що такої інтриги у наших змаганнях не було ніколи раніше. Проте, давайте опустимося на землю та ввімкнемо холодний розум і дограємо Першу лігу. Дограємо чесно, спокійно і чисто", – цитує Макарова офіційний сайт ПФЛ.

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