"Перший викид адреналіну в організм почався на 90-й хвилині, коли Тілль забив божевільний м'яч. Це було щось приголомшливе: кінцівка матчу, і такий гол. Розіграли хлопці просто супер: з ауту, все грамотно – взагалі питань немає. А потім знову відчув адреналін, коли пролунав фінальний свисток. Після цього було стільки щастя. В той момент радості не було меж. Нам просто зірвало голову.

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Зрозуміло, що ми створили на Сантьяго Бернабеу щось неймовірне. Я це побачив по тому, що мене буквально колотило після закінчення матчу. Адреналін настільки піднявся, що словами не передати. Я переживав, щоб у мене не піднявся тиск і не постраждало здоров'я. Найважливіше, що це сталося, іншого такого відчуття мені й не треба було. Такі моменти в житті багато вартують", – поділився Вернидуб у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Шериф українського фахівця сенсаційно переграв Реал (2:1) на Сантьяго Бернабеу та очолив групу D, у якій виступає і донецький Шахтар.

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