Довбика часто порівнювали з Джеко під час його першого сезону в Ромі – обидва форварди зіткнулися з проблемою слабкої реалізації. Однак з часом Джеко став легендою Роми і Артем попросив у боснійця поради, як йому досягти успіху в столиці Італії.

Довбик отримав від Джеко цінну пораду – Артем розкрив усі карти

"Я знаю, що за Рому виступав такий форвард як Едін Джеко. У мене була можливість поговорити з ним кілька днів тому. Він порадив мені ніколи не здаватися на тренуваннях, завжди бути чесним з товаришами по команді, і все буде добре", – зазначив Довбик вчора.

Сьогодні Артем додав: "Нам потрібно зустрічатися частіше. Великий Едін".



