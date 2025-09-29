"Нам потрібно зустрічатися частіше": Довбик знову звернувся до Джеко
У форварда Роми Артема Довбика зав'язалося тісне спілкування з нападником Фіорентини Едіном Джеко.
Довбика часто порівнювали з Джеко під час його першого сезону в Ромі – обидва форварди зіткнулися з проблемою слабкої реалізації. Однак з часом Джеко став легендою Роми і Артем попросив у боснійця поради, як йому досягти успіху в столиці Італії.
Довбик отримав від Джеко цінну пораду – Артем розкрив усі карти
"Я знаю, що за Рому виступав такий форвард як Едін Джеко. У мене була можливість поговорити з ним кілька днів тому. Він порадив мені ніколи не здаватися на тренуваннях, завжди бути чесним з товаришами по команді, і все буде добре", – зазначив Довбик вчора.
Сьогодні Артем додав: "Нам потрібно зустрічатися частіше. Великий Едін".
