"Ми з самого початку знали, що Манчестер Сіті – це команда, яку повинні перемогти. Як і Ліверпуль. Вони багато зробили за останні кілька років і цілком заслуговують, щоб бути на вершині. Ми хотіли скоротити цей розрив між нами та ними. На Арсенал чекає поїздка на Етіхад, а потім ще п'ять важких ігор.

Манчестер Сіті – Арсенал: Артета оцінив значущість Зінченка у битві за чемпіонський титул АПЛ

Матч проти Манчестер Сіті буде масштабною грою. Чи визначить це наш сезон? Ні. Матч відіграє величезну роль, але є віра. Коли я дивлюся на команду, як вони тренувалися, реагували, на їхній настрій, то розумію, що вони дійсно хочуть перемогти. І збираємося продемонструвати це бажання. У нас є досконалість, абсолютна досконалість у кожній миті.

Це виклик, але й можливість для нас. Ми з самого початку знали, що якщо ти хочеш виграти АПЛ, тобі потрібно перемогти "шпор". Ви повинні поїхати до Челсі та перемогти їх. Це те, що ми робили. Тепер нам потрібно поїхати на Етіхад і перемогти Манчестер Сіті. Якщо ви хочете стати чемпіонами, ви повинні вигравати такі матчі. Все просто", – висловився наставник Арсенала.

Нагадаємо, що матч між "канонірами" та "містянами" відбудеться 26 квітня. Арсенал випереджає підопічних Гвардіоли у турнірній таблиці АПЛ всього на п'ять очок, але зіграв на 2 матчі більше.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ, розписавши нічию з Баварією – парад дотепних помилок Упамекано "поховав" Мюнхен