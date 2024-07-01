"Грати з ромбом в центрі? Ви були на тренуванні сьогодні вранці? Я не збираюся коментувати те, що ми робили або не робили. Я намагаюся зібрати команду, яка, на мою думку, перебуває в найкращій формі, щоб ускладнити життя нашим суперникам.

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Дехто каже, що не знайшов того, що шукаю... Я не змінюю склад заради змін. Для мене важливо зайняти зони, щоб поставити всіх гравців на найкращі позиції. Це частина гри, коли ти розбиваєш її на частини.

Нам здебільшого пощастило, або ми досягли успіху в матчах на виліт, де ми вигравали після 90 хвилин. Ми готуємося до післяматчевих пенальті.

Це не групові матчі, це нове змагання, тому що тут не можна виправити. Ми створили багато моментів, і нам потрібно бути ефективними, не зациклюючись на цьому. Всі великі бомбардири колись це відчували. Нам потрібно додати жару, тому що ми зіткнемося з якісним суперником, який буде грати на високому рівні.

Мої гравці не спали, вони ніколи не спали. Група завжди була сконцентрована та уважна. Чесно кажучи, у мене чудовий склад. Я його вибирав, інакше не скажу. Як і в будь-якій команді, деякі гравці розчаровані, бо не зіграли жодної хвилини. Відбуваються зміни та зростають вимоги. Ми повинні застосувати це на практиці і зробити це реальністю на полі.

На турнірі важко всім. У більшості команд третій матч групового етапу був вирішальним. Найсильніші на папері команди намагаються підтримувати свій рівень, але інші також працюють", – цитує Дешама Le Figaro.

Нагадаємо, що Франція зіграє проти Бельгії у 1/8 фіналу Євро-2024 у понеділок, 1 липня. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Франція – Бельгія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024