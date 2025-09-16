– Чи відчуваєте, що команда готова до цієї гри?

– Я відчуваю, що команда мотивована повторити той виступ, який ми показали в чотирьох міжнародних матчах цього року. Команда надзвичайно прагне повторити хороші результати, які ми мали минулого року в Лізі чемпіонів. Це головна мета на цю гру – виграти, взяти три очки, показати хороший футбол і знову подарувати нашим уболівальникам чудовий європейський вечір.

– Щодо питання агресивності та інтенсивності, ви близькі до того, чого хочете, чи все ще далекі? В останній грі, здавалося, не вистачало ідей для виведення гравців на ударні позиції. З того невеликого часу, що ви бачили Судакова в роботі, чи може цей гравець принести таку новизну?

– Я помічаю, що так – навіть якщо подивитися на нашу статистику жовтих карток, ми це бачимо. Те, що я прошу і на чому наполягаю перед своїми гравцями, це те, що нам потрібно мати більше агресивності. Це був фундаментальний момент, ми почали сезон із цим на думці, і ми рухаємося цим шляхом. Мова про подальший розвиток. Атака – це те, що нам потрібно покращити.

Отже, коли я дивлюся на гру, я думаю, що ми прагматичні в тому, що побудували, в нашій еволюції, в нашому контролі гри, і нам явно потрібно значно покращити нашу динаміку. Минулого року у нас були моменти, коли цей хороший футбол з’являвся, тому це питання часу і наполегливої праці, і він, безумовно, з’явиться знову, – цитує Лаже прес-служба Бенфіки.

Нагадаємо, що домашня гра Бенфіки проти Карабаха відбудеться вже сьогодні, 16 вересня, о 22:00.

