"Нам потрібні великі яйця, щоб вийти на найбільшу арену та показати, що ми готові грати на такому рівні. Це півфінал, до фіналу залишилося 90 хвилин. Я думаю, це говорить вам усе, що потрібно знати.

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Я думаю, що тренер говорив з нами – ми, як команда, знаємо, чого можемо досягти завтра ввечері, і це гра у футбол. Ми можемо вийти туди і досягти чогось великого для цього клубу, і це те, що ми хочемо зробити. Ми, звичайно, знаємо, що програємо 0:1, але ми повністю віримо, повністю налаштовані на те, що вийдемо туди і переможемо завтра ввечері", – цитує Райса BBC.

Нагадаємо, перший поєдинок між Арсеналом та ПСЖ завершився мінімальною перемогою парижан (0:1). Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 7 травня, початок о 22:00.

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