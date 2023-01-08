"Перший тиждень на зборах ми працюватимемо над фізичною підготовкою гравців, щоб підняти її на високий рівень, далі більше роботи буде з м'ячами. Готуватимемося до спарингів.

СК Дніпро-1 попрощався з Громовим та легіонером – лідер УПЛ запросив десант із Металіста

Нам потрібні ще гравці. Цього вимагає турнірне становище і той факт, що команда гратиме на два фронти. Відповідно потрібно два склади. У першій частині сезонів ми усвідомили, що складно з обмеженою кількістю гравців успішно йти дистанцією", – поділився Кучер в коментарі пресслужбі СК Дніпро-1.

Нагадаємо, підготовка СК Дніпро-1 у Туреччині буде розбита на два етапи: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. За цей час дніпряни проведуть 7 товариських поєдинків.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів