Захисник бельгійського Кортрейка і збірної України Євген Макаренко поділився очікуваннями від третього поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

"Ми подивилися відео, концентрували увагу на нашій грі проти Фінляндії та Франції, розібрали хороші моменти і помилки.

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Також трохи подивилися Казахстан – гра буде непростою. Зараз всі команди вміють добре оборонятися і тікати в контратаки. В першу чергу, нам треба звернути увагу на свою гру, зробити висновки після Фінляндії, грати трохи агресивніше попереду. В першу чергу, нам потрібен результат", – сказав Макаренко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Сьогодні на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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