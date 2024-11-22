Захисник збірної України Олексій Сич висловив свою думку щодо результатів жеребкування плей-офф за вихід до дивізіону А Ліги націй.

"Напевно, нам потрапила найскладніша команда з тих, які могли нам випасти. Будемо готуватися до цієї команди", – сказав Сич в ефірі УПЛ ТБ.

Україна офіційно отримала суперника в плей-офф Ліги націй

Олексій Сич вперше отримав виклик до збірної України на листопадові матчі Ліги націй, замінивши Олександра Тимчика. Він дебютував за національну команду у переможному матчі проти Албанії.

Нагадаємо, що "синьо-жовтим" могли дістатися такі суперники: Угорщина, Шотландія та Сербія. Збірна України за результатами минулого розіграшу Ліги націй зайняла друге місце в групі 1 дивізіону B.

До слова, матчі зі збірною Бельгії відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

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