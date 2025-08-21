"Це буде наш четвертий сезон у кваліфікації Ліги конференцій, і ми сповнені рішучості пройти весь шлях до кінця. Ми завжди були близькі до перемоги, але нам постійно чогось не вистачало.

Матчі кваліфікації складні. Як правило, наші суперники перебувають у кращій фізичній формі, оскільки починають сезон раніше, ніж ми. Але я думаю, що в четвер це буде наша гра. Я бачу, як мої партнери по команді сповнені ентузіазму. Ми з нетерпінням чекаємо виходу на поле", – цитує Раньєрі Viola News.

Матч Полісся – Фіорентина буде зіграний о 21:00 за Києвом.

