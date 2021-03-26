"Україна вразила Францію схемою з трьома центрбеками. Потрібно було не дати простір на флангах і за спиною наших захисників. Призначити капітаном Зінченка – це правильний вибір тренерського штабу, оскільки він має менталітет переможця, може підбадьорити хлопців і грає у найкращій лізі світу.

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У моменті з голом рефері дійсно помилився. Правильно йшла подача в штрафну, Кривцов правильно вибив на фланг, Зінченко програв боротьбу з Грізманном, але Сидорчук повинен був реагувати, перекривши ліву ногу. Був ще один момент у господарів, коли Коман тікав від Матвієнка та прокидав собі м'яч з Бущаном. Нам пощастило, що не було VAR і не призначили пенальті. Бущан не зіграв у м'яч, зачепивши Комана. Арбітр провів хороший матч, незважаючи на помилку з голом французів, але пробачив нам у моменті з пенальті.

Після перерви Франція почала вже нервувати, збірна України добре адаптувалася в цій схемі. Караваєв і Миколенко добре вибігали в атаки, хороший контрпресинг. Сидорчук з правої направляв в ближній кут, але рикошет і гол. Хороший удар не пахне", – поділився Шевчук у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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