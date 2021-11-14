"Хочу привітати своїх хлопців. Не лише тих, хто грав сьогодні, а всіх, хто грав у відбірному циклі. Дякую своєму штабу, футбольному союзу, вболівальникам та журналістам. Коли ви критикували нас, це була конструктивна критика. Це була найуспішніша кваліфікація Хорватії за весь час.

Хорватія – Росія – 1:0 – відео фатального автогола та огляд матчу

Хорватія домінувала протягом усього матчу. Ми добре грали. Головне – ми не нервували і не втрачали впевненості у собі. Ми побачили, що Карпін намагався грати агресивніше з Бакаєвим та Іоновим, але ми добре відповіли на цей пресинг. У другому таймі великою проблемою став газон – дощ заважав комбінувати. Але трапився автогол – нам пощастило, Росії – ні. Сьогодні успіх був за нас.

Ми нічого не дозволили супернику. Ми зупинили усі атаки російської збірної завдяки агресивного пресингу. Росія також кваліфікована команда, але сьогодні ми контролювали гру. Ми не давали їм розігрувати м'яч через короткі передачі, тому Росія була змушена грати верхом", – цитує Даліча Sport24.

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