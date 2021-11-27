"Чому Динамо провело два різних тайми? Так зазвичай трапляється після Ліги чемпіонів. Занадто самовпевнено зіграли у першому таймі, розслаблені. Могли забити 3-4 голи – цього не зробили. У перерві я їм сказав, що буде зовсім інший футбол. Минай діятиме агресивніше, буде набагато складніше.

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Вважаю, нам пощастило. Міг бути й інший результат. Минай створив 3-4 гарні моменти, вигравав єдиноборства, був агресивнішим, наполегливішим, більше бажав. Добре, що буде тиждень на підготовку до наступного матчу, бо не було пауз загалом у цих хлопців – збірна, ЛЧ.

Команда не почула в перерві? Я попереджував. Говорив. Видно, вони недозрозуміли, бо коли розпочалася боротьба у другому таймі – вони почали поступатися. Вони запанікували. Важливо, що взяли три очки", – поділився Луческу в ефірі УПЛ Online.

Зазначимо, що Динамо перемогло Минай (2:0), проте закарпатці створили чимало проблем чинним чемпіонам України.

Динамо обіграло Минай у важкому матчі – пенальті та везіння допомогли команді Луческу вивезти очки з Ужгорода