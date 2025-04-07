"Те, що трапилося на Виконкомі УЄФА – ганебніше я себе не відчував ще в житті. Володар "Золотого м'яча", найвідоміша людина України, яку знають у всьому світі, набрав 15 голосів і не пройшов. Мені було дуже соромно, бо в Європі зараз так сильно розмивається бренд Шевченка. Розумію, що команда, яку він набрав, є абсолютно імпотентною. Але так само він повинен відповідати за те, що він робить. Йти на вибори, розуміючи, що шансів немає... То може, краще туди не йти?

Шевченко відреагував на результат виборів до Виконкому УЄФА: "Через політичні фактори Україну не хочуть там бачити"

Мене здивувала заява, що нібито УЄФА з якихось політичних причин не хоче бачити Шевченка у рядках Виконкому. Але голосує не УЄФА, а кожний представник своєї асоціації. Тобто ми звинуватили всіх цих людей у тому, що вони політично заангажовані стосовно України.

Нам показали наше місце у футболі. Це не політика, а футбол. Над нами просто посміялися. Вперше з 2007 року ми не матимемо представника у Виконкомі УЄФА. Для українського футболу це справжнє лихо. Жити без членства у Виконкомі УЄФА можна. Але можна було туди й не йти, щоби не отримати таку ганьбу", – заявив Ігор Циганик в ефірі своєї авторської програми на Youtube.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко на Конгресі УЄФА в Белграді отримав лише 15 голосів та не пройшов у Виконком організації.

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