"Якщо відверто, то при підготовці до поєдинку ми більше схилялися до того, що тренер "гірників" Луїш Каштру довірить місце в стартовому складі тим футболістам, які в жовтні перебували на самоізоляції. Адже вони потребували ігрової практики. Однак, португальський фахівець вирішив не міняти тих гравців, які здобули феєричну перемогу в Лізі чемпіонів над Реалом. Якщо взяти до уваги наші нереалізовані гольові моменти в першому таймі, то, як мінімум, на нічию Ворскла награла.

Шахтар – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Хоча після необов'язкового другого попередження Альюна ми несподівано опинилися в скрутному становищі, проте зуміли вистояти. Нам в роздягальні Владислав Кулач говорив, що нереалізовані ним у матчі з Шахтарем гольові моменти будуть йому ще довго снитися. Але це футбол, навіть "зірковіші" гравці не завжди вражають ціль з забивних позицій.

Що говорив після фінального свистка Юрій Максимов? Сказав, що з огляду на те, як розгорталися події в матчі, розраховував на більше, напевно, натякаючи на невикористані Кулачем моменти.

Це добре, що поєдинок проходив на стадіоні імені Віктора Баннікова, де при бажанні вболівальники могли знайти можливість побачити футбол на власні очі. Ми наших фанів чули, спасибі їм за підтримку. Приховувати не буду: клубне керівництво обіцяло нам підвищені преміальні за позитивний результат у поєдинку з Шахтарем. Зігравши внічию з чемпіоном, ми на це заслужили", – сказав Чеснаков у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Ворскла забила першою, однак Шахтар ще до перерви зумів відігратись. Після відпочинку полтавці залишились у меншості, проте не дозволили "гірникам" реалізувати чисельну більшість. Як наслідок, Ворскла з 15 пунктами посідає у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, Шахтар з 13 балами третій.

Шахтар – Ворскла: чергова втрата "гірників" перед Інтером, провал чемпіонів світу, Кулач-марнотрат, Полтава все ще друга