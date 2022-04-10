"Я знаю, що Андрій Пятов обов'язково долучиться до нас, напередодні він грав за Металіст. Сергій Кривцов поряд зі мною, травмований. Наразі він почав робити пробіжки, тобто займається за своєю програмою. Гадаю, невдовзі Кривцов приєднається до команди, коли його стан дозволить тренуватись.

Степаненко: Після гри з Олімпіакосом деякі гравці Шахтаря плакали

Щодо іноземців була різна інформація, але Лассіна Траоре, наскільки я знаю, відновлюється. Буде офіційна інформація, і керівництво у заяві все скаже, адже я не можу відповісти на це запитання, тому що просто не знаю, чи приїдуть хлопці. Те саме про Ракицького... Я сам прочитав цю інформацію в інтернеті й не можу коментувати її – нам ніхто нічого не оголошував.

З Де Дзербі я був на зв'язку протягом усього часу, що ми не бачилися. Він сказав, що у будь-якій ситуації приїде на збір, аби підтримати українських футболістів й Україну. Він свою обіцянку виконав, і ми це цінуємо. Ми зустрілись, привітались, обійнялись. Велике дякую Містерові!

Щодо його майбутнього в Шахтарі слід запитати в нього – я думаю, усе залежатиме від ситуації в нашій країні. Від цього залежить і продовження чемпіонату. Мабуть, мають зібратися керівники клубів та вирішити питання. Країні зараз не до футболу, це питання далеко не головне. Якщо чесно, важко думати про спортивну складову, коли в країні така ситуація", – цитує Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар провів перший благодійний поєдинок, в якому мінімально поступився Олімпіакосу (0:1).

Шахтар програв Олімпіакосу у першому матчі благодійного турне – унікальний склад, патріотична акція і підтримка України