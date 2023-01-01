"Я не люблю скаржитися та шукати виправдання. Команда має все виправити у 2023 році. Нам нема на що нарікати – ми маємо бути раді, що завдяки нашим військовим маємо можливість займатися своєю професійною діяльністю, грати у футбол.

Буяльський назвав свій найкращий гол у 2022 році – постріл допоміг Динамо подолати важливий рубіж

Для мене на першому місці завжди стоять успіхи команди, а не свої особисті. З погляду особистої статистики рік видався добрим, але командні результати не дозволяють назвати його успішним. Втім, ми ще маємо можливість все виправити й поборотися за чемпіонство", – цитує Буяльського офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 5 очок.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022