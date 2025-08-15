"Вітаю хлопців – ми зробили все, щоб пройти далі. Ми зробили матч відкритим, мали величезний момент за рахунку 2:0, але все вирішили дрібниці. Був і момент з пенальті. Ми могли перевернути цю дуель, шкода, що не вийшло, але йдемо з Ліги конференцій з піднятою головою. Вітаю моїх гравців – вони справді зробили все для успіху!

Можна розбирати епізоди – у першому матчі нам не зарахували чистий гол, були спірні моменти, але не це головне. Треба було реалізовувати свої моменти, і тоді був би й третій гол. Висновок – перший матч треба грати щільно, тоді є шанс на прохід. Ми ж зіпсували все саме в першій грі, пропустивши тричі.

Ми підготували сценарій на обидва тайми, командна гра загалом працювала, шкода, що у відповідь ми забили лише двічі", – цитує Богнара hb1.hu.

Нагадаємо, угорський клуб поступився Поліссю в першому матчі з рахунком 3:0, проте в домашній грі був близький до камбеку (2:1). Полісся у наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з Фіорентиною.

