"Нам не вистачало Степаненка", – Яремчук оцінив гру збірної України в обороні

Автор другого гола у ворота збірної Нігерії Роман Яремчук поділився думкою щодо оборонних дій команди.

"Ми відчули його відсутність! Розуміємо, що Тарас — лідер команди. Без нього справді дуже складно. Він здатен закривати зони так, що суперники навіть не можуть отримати м’яч.

Яремчук прокоментував свій скандальний гол у ворота збірної Нігерії

Усі підбори за ним, він виграє всю боротьбу, підчищає. Степаненко — справжній опорник, людина з характером, справжній лідер. Цих його сильних сторін нам не вистачало, чим і скористалася Нігерія", – розповів Яремчук у післяматчевому коментарі УАФ.

Нагадаємо, збірна України, поступаючись по ходу матчу з рахунком 0:2, зуміла вирвати нічию в товариському поєдинку з Нігерією на Дніпро Арені – 2:2.

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