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"Нам не вистачало Степаненка", – Яремчук оцінив гру збірної України в обороні

17:12 461 Читать на русском
"Нам не вистачало Степаненка", – Яремчук оцінив гру збірної України в обороні
Роман Яремчук / УАФ

Автор другого гола у ворота збірної Нігерії Роман Яремчук поділився думкою щодо оборонних дій команди.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Ми відчули його відсутність! Розуміємо, що Тарас — лідер команди. Без нього справді дуже складно. Він здатен закривати зони так, що суперники навіть не можуть отримати м’яч.

Яремчук прокоментував свій скандальний гол у ворота збірної Нігерії

Усі підбори за ним, він виграє всю боротьбу, підчищає. Степаненко — справжній опорник, людина з характером, справжній лідер. Цих його сильних сторін нам не вистачало, чим і скористалася Нігерія", – розповів Яремчук у післяматчевому коментарі УАФ.

Нагадаємо, збірна України, поступаючись по ходу матчу з рахунком 0:2, зуміла вирвати нічию в товариському поєдинку з Нігерією на Дніпро Арені – 2:2.

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blog_ava
Яремчук прокоментував свій скандальний гол у ворота збірної Нігерії
00:17
13174
Теги
Нігерія Нігерія Україна - Нігерія Євро-2020 Україна Україна Роман Яремчук Роман Яремчук Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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