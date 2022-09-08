"Звичайно, коли команда перемагає, то це додає усім нам сил і впевненості, тренування зовсім по-іншому проходять. Але матчі у чемпіонаті України та в Лізі конференцій сильно відрізняються. Думаю, що буде цікаво.

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Фізично, я думаю, команда готова. Я впевненіше почуваюсь, хоча і збори не пройшов, але після травми відновлююсь добре і почуваюсь нормально. Не думаю, що це буде важка гра – ми будемо почуватися комфортно. Не можу сказати, що для нас це буде єврокубковий дебют.

Так, ми програли дві гри у кваліфікації Ліги Європи, але це теж був для нас єврокубковий досвід і він дає нам впевненість. Нам не важливо, хто прийде нас підтримати – словаки чи українці, ми будемо старатись показати хороший футбол для нас і для нашої країни. Звичайно, що ми віримо у перемогу", – цитує Гуцуляка сайт "спортклубівців".

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