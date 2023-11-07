"Чудово, що на цьому відрізку сезону ми отримали можливість вийти в плей-офф Ліги чемпіонів уже після чотирьох матчів групового етапу. Але ми не чекаємо легкої гри – Брага нас добре вивчила і захоче відібрати в нас очки на Бернабеу. Вона доставила нам проблеми ближче до кінця першої зустрічі, коли ми думали, що гру вже виграно. Нам доведеться добре оборонятися в другому матчі.

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Нульова нічия з Райо Вальєкано? Нам слід бути терплячими. Іноді форвард забиває після кожного дотику, іноді для голу йому потрібно більше часу. Родріго б'є по воротах більше, ніж будь-який інший гравець у Ла Лізі. Він добре рухається і завжди небезпечний біля чужих воріт, навіть якщо не завжди влучає у площину. Ми значно покращилися в захисті, тому пропускаємо не так багато. Це означає, що нам не потрібно забивати багато.

Я не знаю, чи зіграє завтра Джуд Беллінгем, але той факт, що він тренувався сьогодні, є хорошим знаком. Йому було комфортно на тренуванні, але він не довів його до кінця – ми не хотіли, щоб він пошкодив плече. Завтра я оціню його стан.

Браїм Діас? Він отримує не так багато ігрового часу, конкуренція дуже висока. Він мені дуже подобається, Браїм серйозний і професійний хлопець. Він отримає свою роль – або завтра, або в наступних матчах. Я читав, що маю щось проти нього, але це неправда. Навпаки, я відчуваю до нього особливі почуття, адже він грав за Мілан.

Хто є фаворитом Ліги чемпіонів? Не думаю, що я скажу щось нове. На сцені все ті ж команди, за винятком Ліверпуля – він не бере участі в турнірі. За трофей безумовно поборються Баварія, ПСЖ, Манчестер Сіті, Реал, Барселона й Атлетіко. Думаю, в плей-офф проб'ється більше іспанських команд, ніж у попередні роки", – цитує Анчелотті Managing Madrid.

Матч Реал – Брага відбудеться в середу, 8 листопада.

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