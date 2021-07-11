"Цей день ми ніколи не забудемо. Мессі привітав мене, а я – його. Він сказав, що це реванш за ті фінали, у яких я не зміг зіграти. Нарешті сьогодні це сталося.

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Ми так сильно мріяли про це, так боролися, щоб досягти цієї мети. Багато хто говорив нам не повертатися додому (без трофеїв – Футбол 24), але ми продовжували битися головами об стіну, і сьогодні ця безтрофейна серія перервалася.

Родріго де Пауль віддав мені ідеальний пас, і вийшло, як на Олімпіаді проти Нігерії (у фіналі Ігор-2008 Анхель також відзначився єдиним м'ячем – Футбол 24)", – цитує Ді Марію прес-служба "альбіселесте".

Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Кубка Америки забив Анхель Ді Марія на 22 хвилині, завдяки чому Аргентина здолала Бразилію. Це перша велика перемога команди з 1993 року.

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