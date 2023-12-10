"Є певні візерунки в грі, які ми не втрачаємо. У першому таймі ми діяли винятково. Пропущений наприкінці першого тайму гол став для нас дуже великим ударом.

Перемога Гвардіоли без Холанда у відеоогляді матчу Лутон – Манчестер Сіті – 1:2

Ми говорили про подібні ситуації, які відбувалися і в минулому. Саме так великі команди з великими особистостями у складі кидають виклик труднощам. І після перерви ми змогли зіграти так само добре, як і в першому таймі, і забили голи. Я дуже радий.

У перерві ми запитали себе: "Що можемо зробити"? Ми грали добре проти Тоттенхема і в останніх матчах. У цьому сезоні ми граємо справді дуже добре в більшості матчів. Я намагаюся аналізувати це.

Нам потрібні були активні дії від хлопців в атаці. І вони прийняли цей виклик і згадали, як грали за Манчестер Сіті з моменту приходу сюди.

Так, нам довелося страждати, щоб перемогти. Але загалом ми контролювали гру. Тож я дуже задоволений хлопцями. Для нашої віри в себе було важливо знову перемогти", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертій сходинці у турнірній таблиці з 33 очками. Перемога над Лутоном стала першою за чотири тури в АПЛ.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Лутоном, перервавши безвиграшну серію, Фулхем знищив Вест Хем і обійшов Челсі