"Ми всі розуміємо важливість цього матчу. Всі налаштовуються, всі футболісти готові. Ми граємо вдома, найважливіше – перемогти. Не менш важливо залишити свої ворота сухими, щоб легше було грати на виїзді. Думаю, що все повинно бути добре.

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Нам без різниці, коли грати – в 17:00, 20:00 або ще пізніше. Буде на пару градусів тепліше, таке рішення ухвалили. В 17:00 – так в 17:00", – сказав Бєсєдін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, початок зустрічі, яка відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, перенесли з 19:55 на 17:00 через морози. До слова, поєдинок пройде з уболівальниками на трибунах.

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