Налдо покинув Монако

Колишній захисник Шальке Налдо розірвав угоду із Монако та залишився без клубу.

Монако та Налдо вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт монегасків.

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Зазначимо, що бразилець приєднався до Монако в січні 2019 року, проте зіграв лише 7 матчів. Додамо, що в сезоні 2019/20 Налдо не виходив на поле.

За інформацією ЗМІ, досвідчений захисник вже має варіанти продовження кар'єри в Китаї – в його послугах зацікавлений Циндао Хайню.

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