toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Налдо покинув Монако

17 січня 18:34 516 Читать на русском
Налдо покинув Монако
Налдо / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Шальке Налдо розірвав угоду із Монако та залишився без клубу.

Монако та Налдо вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт монегасків.

Тодібо став гравцем Шальке

Зазначимо, що бразилець приєднався до Монако в січні 2019 року, проте зіграв лише 7 матчів. Додамо, що в сезоні 2019/20 Налдо не виходив на поле.

За інформацією ЗМІ, досвідчений захисник вже має варіанти продовження кар'єри в Китаї – в його послугах зацікавлений Циндао Хайню.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Розгляд справи Бєсєдіна перенесено на 27 лютого, – Бурбас
07:30
26
Теги
Трансфери Шальке Шальке Китай Циндао Хайню Налдо Налдо Монако Монако Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Уотфорд
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук