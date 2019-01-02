Налдо хоче розірвати контракт з Шальке та вже домовився про угоду з Монако

Віце-капітан Шальке Налдо невдовзі може покинути команду та перейти у чемпіонат Франції.

36-річний центральний захисник Налдо веде переговори з Шальке щодо розірвання контракту за обопільною згодою, повідомляє видання RMC sport.

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При цьому Монако вже домовився з Налдо про умови угоди. Відзначається, що офіційно про перехід захисника у французьку команду може бути оголошено вже в кінці цього тижня.

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Зауважимо, що Налдо у поточному сезоні провів за Шальке 13 матчів в усіх турнірах, результативними діями 36-річний центрбек не відзначався.