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Налдо хоче розірвати контракт з Шальке та вже домовився про угоду з Монако

17:23 118 Читать на русском
Налдо хоче розірвати контракт з Шальке та вже домовився про угоду з Монако
Налдо / Соцмережі

Віце-капітан Шальке Налдо невдовзі може покинути команду та перейти у чемпіонат Франції.

36-річний центральний захисник Налдо веде переговори з Шальке щодо розірвання контракту за обопільною згодою, повідомляє видання RMC sport.

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При цьому Монако вже домовився з Налдо про умови угоди. Відзначається, що офіційно про перехід захисника у французьку команду може бути оголошено вже в кінці цього тижня.

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Зауважимо, що Налдо у поточному сезоні провів за Шальке 13 матчів в усіх турнірах, результативними діями 36-річний центрбек не відзначався.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Налдо Налдо Шальке Шальке Монако Монако
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