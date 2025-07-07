– Єгоре, завершився контрольний матч Шахтаря із чеським Словацко. Будь ласка, резюмуй це протистояння.

– Була непогана гра. Дуже непроста команда, тому я вважаю це хорошим спарингом для нас у підготовці до важливої зустрічі кваліфікації Ліги Європи. Гадаю, провели непогану гру.

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– У минулому спарингу ти дістав ушкодження, здавалося, серйозне. Як почуваєшся і що тебе турбувало?

– Так, здавалося, серйозне, але, слава Богу, усе добре. Зараз нічого не турбує, і я дуже радію з цього.

– Зовсім скоро Шахтар зіграє свій перший офіційний єврокубковий матч. Що особисто тобі взагалі відомо про Ільвес і яку характеристику ти можеш дати цьому супернику?

– Скажу чесно, ми ще не аналізували і не дивилися цю команду. Думаю, від завтра почнемо готуватися до зустрічі. Вважаю, це непогана команда, тому що у кваліфікації Ліги Європи поганих не буває. Налаштовуємося на складну гру й намагатимемося зробити все, щоб пройти далі.

– Після такого плідного й насиченого тренувального процесу наскільки команда готова до першого офіційного матчу?

– Ну, наскільки команда готова, покаже перша офіційна гра. Але ми провели дуже непогані 16 днів, було достатньо тренувань. Гадаю, фізично ми готові. Може, трошки забракло часу, щоб відпрацювати всі механізми, які хоче бачити тренер, та ми кожної гри додаємо і стаємо краще. Сподіваюся, у першому офіційному поєдинку покажемо те, чого просить наш тренерський штаб, – сказав Назарина прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що вже в четвер, 10 липня, Шахта стартує у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти фінського Ільвеса.

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