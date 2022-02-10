"Як такого мандражу не було – просто ми трохи не дограли з гравцями. Чудово пам’ятаю цей момент. Гравець відкрився під подачу кутового на ближню стійку, обігрався з партнером у стінку, після чого прокинув мені м’яча поміж ніг. Після падіння гравця Депортіво м’яч був нейтральним, суперники швидше зорієнтувалися, підібрали – й, можна сказати, занесли у ворота.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Чесно, атмосфера була божевільною. Навіть коли виходили на розминку, відчувався шалений настрій уболівальників. Дуже приємно було грати. Можу додати, що це мій перший матч у Юнацькій Лізі УЄФА у стартовому складі, був присутній певний мандраж, але зі стартовим свистком він зникнув.

Підтримали Ігнатенка після першого тайму? Звичайно. Якби ми напхали йому повну торбу, то краще не стало би. Ще до гри ми домовилися, що пхати один одному не будемо, і якщо у когось щось не складається, то обов’язково підтримуємо один одного. І до кінця гри вірили, що зможемо перемогти.

"Я ще не відійшов від цього матчу": Суркіс емоційно відреагував на вихід Динамо U-19 в 1/8 Юнацької ліги

Що сказав Костюк у перерві? Ігор Володимирович сказав особисто мені, щоб більше грав уперед, оскільки я часто віддавав паси назад, що призвело до пропущеного голу. Також наголосив, що граємо в більшості, тож щоб не поспішали та розігрували до вірного.

Ще раз повторюся, що ми до кінця вірили у свою перемогу. Для нас не було важливо, в якій формі перебуває суперник – знали, що вийдемо на поле та будемо виконувати те, що скаже тренер. 14 лютого буде жеребкування. Чесно кажучи, все одно, хто випаде, адже ми налаштовані грати з будь-яким суперником", – поділився Філатов у коментарі офіційному сайту Динамо.

До слова, кияни із труднощами переграло Депортіво у боротьбі за путівку в 1/8 фіналу. Ігровий час завершився нічиєю 2:2, а у серії пенальті українці виявились сильнішими.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті