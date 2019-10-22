Найкращі молоді бразильці мріють про Шахтар, – скаут "гірників"

Скаут донецького Шахтаря Гліб Корнієнко розповів, що клуб не збирається відходити від звичного напрямку на трансферному ринку.

"Курс на Бразилію нікуди не зникає, він логічний. Якщо брати найкращих молодих бразильських гравців, вони хочуть перейти в Шахтар. Вони дивляться на історії успіху і розуміють – клуб буде хорошим трампліном. Це спрощує процес.

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Наприклад, іспанські гравці теж підходять Шахтарю за стилем і якістю але вони віддають перевагу продовженню кар'єри всередині країни або в Європі. З боку клубу було б неправильно не користуватися тією репутацією, яка є у нас в Бразилії", – цитує Корнієнка ua.tribuna.com.

Зазначимо, що на сьогодні в заявці першої команди Шахтаря перебувають 10 футболістів з громадянством Бразилії, а також двоє корінних бразильців з українським паспортом.

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