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Наінгголана фантастично зустріли на Сардинії – футболіст переходить у Кальярі через страшну хворобу дружини

18:56 1089 Читать на русском
Наінгголана фантастично зустріли на Сардинії – футболіст переходить у Кальярі через страшну хворобу дружини
Наінгголан з дружиною

Бельгійський хавбек Інтера Раджа Наінгголан прибув у Кальярі, щоб завершити свій трансфер. Фанати зустріли його в аеропорту неймовірними оваціями.

Наінгголан приземлився на Сардинії, аби підписати контракт з Кальярі. Раджа пройде медогляд, перш ніж завершити угоду – оренда з Інтера на один сезон. Прихильники "россоблю" влаштували йому дуже теплий прийом, скандували його ім'я, поки футболіст спілкувався з журналістами.

"Обрати Кальярі було неважко. Я мав інші варіанти, спілкувався з іншими тренерами. Але зважив все, зокрема нефутбольні чинники, і вирішив, що буде правильно повернутися сюди", – сказав Наінгголан.

"Я прокидаюсь з надією, що це – жахливий сон": дружині Наінгголана діагностували рак

Нефутбольні чинники – хвороба дружини. Клаудії діагностували рак, попереду в неї важка боротьба за життя, яку жінка хотіла б вести вдома – на Сардинії. Тому 31-річний хавбек переходить у скромний Кальярі, щоб бути поруч з коханою.

Раджа вже виступав за Кальярі в 2010-2014 роках, після чого пограв за Рому та Інтер.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Італія Трансфери Дружини футболістів Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кальярі Кальярі
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