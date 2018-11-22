Наінгголан: Я не повернуся в збірну Бельгії, їхні виправдання про мій спосіб життя – жалюгідні

Бельгійський півзахисник Інтера Раджа Наінгголан пояснив, чому не повернеться у національну команду.

"Я більше не повернуся в збірну. Я сказав, що якщо не поїду на чемпіонат світу-2018, то піду зі збірної. Я – людина слова.

Якщо збірна Бельгії змінить тренера, який запросить мене в команду, все одно не повернуся. Коли я приймаю рішення, воно остаточне.

Наінгголан: У мене не було футбольних ідолів

Дійсно було сумно від того, що я зіграв чудовий чемпіонат Європи, а потім мене залишили поза складом ні за що. Я бачу так: в Бельгії були гравці, які не грали на клубному рівні, але їх викликали в збірну.

Я ж грав по 50 матчів і все ще залишався поза складом. Ніколи не наполягав на тому, що повинен грати. Просто я заслужив можливість бути присутнім на місці інших гравців.

Тоді були виправдання, але всі вони були жалюгідними. Чому я грав 50 матчів за Рому, якщо дотримувався такого ж способу життя? Вважаю, що це неправильно, коли люди говорять про деякі речі, не поспілкувавшись зі мною в першу чергу", – цитує Наінгголана видання ESPN.

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